Familienvater aus Würzburg weiterhin vermisst

Von dem 30-jährigen Florian Lang aus Würzburg fehlt weiterhin jede Spur. Am vergangenen Donnerstag hatte die Polizei mit Tauchern noch einmal den Main zwischen dem Alten Kranen und der Alten Mainbrücke abgesucht. Dort war der Geldbeutel des Vermissten gefunden worden.

Zeugenhinweise zu vermisstem Mann

Nach Angaben der Polizei kam auch ein Sonar-Gerät zum Einsatz, mit dem man unter Wasser nach Gegenständen suchen kann. Die Suche verlief jedoch ergebnislos. Außerdem war die Polizei einem Zeugenhinweis nachgegangen, wonach der Gesuchte angeblich gesehen worden war. Vor Ort stellten die Beamten dann aber fest, dass es sich bei dem Mann lediglich um eine Person handelt, die dem Gesuchten relativ ähnlich sieht.

Nach Diskobesuch in Würzburg verschwunden

Florian Lang war am Morgen des 8. Dezember nach einem Besuch der Diskothek "Boot" in Würzburg nicht nach Hause gekommen. Weil er nach Angaben der Polizei betrunken gewesen sei, könne nicht ausgeschlossen werden, dass er sich "in einer hilflosen Situation" befunden hatte und möglicherweise in den Main gestürzt war. Hinweise auf einen Suizid gebe es nicht.

Beschreibung des Familienvaters

Der Familienvater ist etwa 1,70 Meter groß und wiegt 72 Kilo. Er hat kurze schwarze Haare und trägt einen Vollbart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er einen roten Pullover, eine dunkle Stoffhose, eine olivgrüne Winterjacke und Turnschuhe.

Die Polizei sucht weiter nach dem 30-Jährigen. Größere Suchaktionen seien derzeit aber nicht geplant, heißt es von der Polizei. Wer weiterhelfen kann, soll sich unter der Telefonnummer 09 31/45 72 230 melden.