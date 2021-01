21.01.2021, 06:24 Uhr

Familienstreit löst Großeinsatz der Polizei aus

Sogar ein Hubschrauber war an der Suche nach dem Flüchtigen im Einsatz: Ein Familienstreit hat in Roßbach im Landkreis Rottal-Inn einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. In den Abendstunden konnte der Gesuchte festgenommen werden.