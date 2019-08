Familienstreit in Hemau eskaliert - Polizeibeamter verletzt

In Hemau im Landkreis Regensburg ist es am Freitagabend zu einer Familienschlägerei gekommen. Der Streit eskalierte derart, dass nach einem Gerangel auch eine Bierflasche auf dem Kopf eines Mannes zerschlagen wurde, wie die Polizei am Samstag mitteilt.

36-Jähriger musste gefesselt werden

Als die Beamten eintrafen und die Streithähne voneinander treffen konnte, hatte der Vater und die beiden Söhne bereits Schürfwunden, Prellungen und weitere Wunden erlitten. Einer von ihnen, der 36-jährige Sohn, wollte sich auch von der Polizei nicht beruhigen lassen und ging auf die Beamten los. Er beleidigte und bespuckte sie und schlug um sich.

Er musste daraufhin gefesselt und fixiert werden und wurde anschließend ins Bezirkskrankenhaus eingewiesen, da er für sich und andere eine Gefahr darstellte.

Beamter leicht verletzt

Jetzt wird ermittelt, inwieweit Alkohol- und Drogenkonsum für diesen "psychischen Ausnahmezustand" verantwortlich ist, so die Polizei. Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt, der aber noch dienstfähig ist.