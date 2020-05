Familienstreit im Unterallgäu - drei Frauen schwer verletzt

Ein 47-Jähriger soll am Sonntagmorgen im schwäbischen Bad Wörishofen mehrmals mit einem Küchenmesser auf seine Lebensgefährtin und deren Mutter eingestochen haben. Beide Frauen wurden dadurch schwer verletzt. Vorausgegangen war nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Familienstreit.

Die achtjährige Tochter war im Laufe der Auseinandersetzung zu einer Nachbarin geflüchtet, die im selben Haus lebt. Laut Polizei griff der Mann auch die 38-Jährige mit dem Messer an und fügte ihr schwerste Verletzungen zu. Durch mehrere Notrufe wurde die Polizei alarmiert, die den Tatverdächtigen noch im Haus vorläufig festnehmen konnte, er wehrte sich nicht.

Notoperationen

Der Mann soll am Montag der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt werden. Die drei Frauen wurden unter anderem mit einem Rettungshubschrauber in Kliniken eingeliefert, sie mussten zum Teil notoperiert werden. Über ihren Gesundheitszustand liegen keine genaueren Erkenntnisse vor. Das Jugendamt kümmert sich um die Betreuung des achtjährigen Kindes.