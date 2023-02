Wenn der Kinderwunsch Paare finanziell auslaugt

Der Freistaat Bayern hat laut eigener Angaben allein im vergangenen Jahr mehr als 4.200 Kinderwunschbehandlungen bewilligt und dafür knapp 3,4 Millionen Euro ausgegeben. Auf Anfrage von BR24 sagt ein Sprecher der zuständigen Behörde, dass die Förderungen von Beginn an "rege in Anspruch genommen werden". Knapp 12.000 Anträge wurden bisher gestellt, knapp 10.000 davon bewilligt.

Seit November 2020 fördert der Freistaat Bayern wie einige andere Bundesländer Kinderwunschbehandlungen – anteilig und unter bestimmten Voraussetzungen.

Für homosexuelle Paare gilt die Förderung zum Beispiel nicht – egal ob verheiratet oder nicht. Und gefördert wird nur der erste bis vierte Behandlungszyklus. Außerdem müssen die Samen und Eizellen von dem antragstellenden Paar stammen. Damit werden nicht nur homosexuelle Paare ausgeschlossen. Die Förderung fällt somit auch für Paare weg, bei denen der Mann unfruchtbar ist.

Tausende Euro für ein Baby

"Im Nachhinein muss ich überlegen, wie wir das überhaupt hingekriegt haben", erzählt Julia, 27 Jahre alt, aus der Nähe von München. Mit ihrer 30-jährigen Partnerin Laura versuchte sie über drei Jahre lang per Samenspende und künstlicher Befruchtung ein Kind zu bekommen. Das war der größte Wunsch der beiden Ehefrauen. Laura und Julia kämpften mit medizinischen Problemen: Zwölf Versuche haben sie hinter sich. Diese medizinische Nachhilfe kostete ihnen viel Geld, 25.000 bis 30.000 Euro schätzen sie. Bei einem Einkommen von zwei Erzieherinnen-Gehältern.

"Viele Ersparnisse sind draufgegangen"

"Wir haben alle Rechnungen bezahlt, aber ich weiß gar nicht mehr wie", erinnert sich Julia. Ihre Partnerin Laura ergänzt: "Die Inseminationen konnten wir noch nebenher stemmen. Ansonsten sind viele Ersparnisse draufgegangen. Und unser ganzes Hochzeitsgeld." Zusätzliche haben beide Familien bei der Finanzierung mitgeholfen.

Die einfachste Methode kostet bis zu 1.000 Euro

Eine Insemination, bei der ein Samen während des Eisprungs in die Gebärmutter gespritzt wird, kostet für unverheiratete Paare jedes Mal – je nachdem wie viele Medikamente im Vorhinein nötig sind, zwischen 800 und 1.000 Euro. Somit passiert die Befruchtung dann auf natürlichem Wege. In Lauras und Julias Fall kam dieser Samen aus einer zentralen Spender-Datenbank. Aber das reichte nicht.

Erst mehrere Fehlversuche, dann Diagnose

Nach sieben erfolglosen Versuchen wird bei Laura Endometriose festgestellt und danach ein Loch in der Gebärmutter. Die beiden wechseln in eine andere Kinderwunschklinik, die eine weitere Methode anbietet: eine sogenannte ICSI. Dabei werden der Frau Eizellen entnommen, im Labor wird das Spermium in die Eizelle gespritzt und für mehrere in einen Brutschrank gelegt. Ist die Eizelle zu einem Embryo gereift, wird sie direkt in die Gebärmutter eingesetzt. Kosten für gesetzlich Versicherte laut Bundesverband für Reproduktionsmedizinische Zentren: zirka 1.800 Euro, ohne Unterstützung einer Krankenkassen zirka 5.000 Euro.

Enorme psychische Belastung

Die medizinische Nachhilfe beim Kinderwunsch ist für alle Paare teuer. Dass es nicht bei jedem Paar auf natürlichem Wege klappt, zeigt diese Statistik: Bundesweit muss laut IVF-Register bei jedem sechsten Paar für eine Schwangerschaft medizinisch nachgeholfen werden. Ungewollte Kinderlosigkeit ist also kein Einzelfall. Aber es geht nicht nur ins Geld, es ist oft auch eine enorme psychische Belastung – ein Stresstest für die Paare. Vor allem für die Frauen: Sie müssen Hormone einnehmen, haben mit Stimmungsschwankungen zu kämpfen und nehmen oft stark zu. Laura und Julia waren deshalb kurz vorm Aufgeben.

"Uns war klar: Das ist der letzte Versuch"

Julia erzählt: "Wir haben dann mit der letzten Eizelle die ganze Hoffnung in diesen Versuch gesteckt." Denn Laura habe es auch nicht mehr länger ausgehalten. "Uns war klar: das ist der letzte Versuch. Nicht nur von den Kosten, auch den ich emotional hätte mitmachen können." Dieser zwölfte Versuch wurde dann eine Punktlandung. Aber mit der erlösenden Nachricht der Geburt ist für das homosexuelle Paar das Hoffen und Bangen noch nicht zu Ende. Denn Julia muss das Kind noch adoptieren.