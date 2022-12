Familienpaten im Landkreis Neustadt Aisch-Bad Windsheim gesucht

Der Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim sucht nach Ehrenamtlichen, die jungen Familien helfen. Die sogenannten "Familienpaten" unterstützen dabei den Alltag von Familien mit Kindern bis sechs Jahren. Das Angebot der "Familienpaten" gibt es in vielen bayerischen Städten und Gemeinden.

Hilfe für junger Familien

Diese Hilfe kann ganz unterschiedlich aussehen, teilt das Landratsamt mit: Von Spazierengehen mit den Kindern, einmal aus der Schule abholen bis hin zum Weitergeben von Alltagstipps. Ziel ist es, junge Familien zu entlasten, wenn beispielsweise die Großeltern weit weg wohnen oder es im Alltag einfach einmal zu viel wird, so der Landkreis. Die Hilfe ist dabei je nach Familie zum Beispiel einmal in der Woche nötig.

Schulungen vor Beginn der ehrenamtlichen Tätigkeit

All das wird organisiert von der Koordinierungsstelle Frühe Hilfen (KoKi). Bevor man eine Familienpatenschaft antritt, wird man dort auch geschult und während des Hilfseinsatzes begleitet. Interessierte können sich direkt bei den Verantwortlichen von der Koordinierungsstelle Frühe Hilfen im Landkreis Neustadt Aisch-Bad Windsheim melden. Sozialpädagogen begleiten die Aufgaben. Im Vordergrund steht das Wohl der Kinder.

Netzwerk Familienpaten Bayern

Familienpaten bieten in vielen bayerischen Städten und Gemeinden ein ehrenamtliches, niederschwelliges Angebot für Familien, die im Alltag Hilfe benötigen. In Mittelfranken zum Beispiel auch in Ansbach, Fürth, Roth, Zirndorf oder Nürnberg. 2009 haben sich die bayerischen Verbände des Kinderschutzbunds Bayern e.V., des Bildungswerks des Bayerischen Landesverband des KDFB e.V., des Mütterzentrums und des Zentrums Aktiver Bürger Nürnberg zum "Netzwerk Familienpaten Bayern" zusammengeschlossen, um bayernweit Familienpatenschaften flächendeckend aufzubauen. Mittlerweile führen der Deutsche Kinderschutzbund Landesverband Bayern e.V. und das Bildungswerk des Bayerischen Landesverband des KDFB e.V. das Konzept an über 63 Standorten durch. Nähere Informationen dazu sind auf der Webseite des Netzwerks zu finden.