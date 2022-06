Familienmitglieder auch im Alter zu Hause: Ausstellung eröffnet

Unter dem Motto "9x selbstbestimmtes Wohnen in Oberfranken" ist am Montagabend in der Volkshochschule Hofer Land eine Wanderausstellung eröffnet worden. Für die Ausstellung und das gleichnamige Projekt wurden neun Familien begleitet, die den Verbleib eines Angehörigen in den eigenen vier Wänden möglich gemacht haben. Dabei ließen sie sich intensiv technisch unterstützen.

Selbstbestimmtes Leben: Ausstellung in Hof

Der Fokus liege bei der Ausstellung darauf zu zeigen, welche technischen, beraterischen und sozialen Voraussetzungen gegeben sein müssen, um ein selbstbestimmtes Leben auch im hohen Alter zu ermöglichen. "Wir stellen fest, dass es oft kleine Maßnahmen sind, die große Unterschiede ausmachen und die zu einem erheblichen Mehrwert für alle Familienmitglieder führen", so Hofs Landrat Oliver Bär (CSU).

Auf fünf mobilen Litfaßsäulen werden die verschiedene Aspekte und Erkenntnisse des Projektes, wie die Zusammenarbeit mit den Krankenkassen bei Finanzierungsfragen, den Umgang mit Handwerkern oder Erfahrungen beim Austausch mit Beratungsstellen aufgezeigt.

Vom Gesundheitsministerium gefördert

Das Projekt wurde vom bayerischen Gesundheits- und Pflegeministerium mit 580.000 Euro drei Jahre lang gefördert. Projektpartner sind das kirchliche Wohnungsunternehmen Joseph-Stiftung Bamberg, das Institut für Psychogerontologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen- Nürnberg, die Sozialstiftung Bamberg und die Handwerkskammer Oberfranken. Die Ausstellung "9x selbstbestimmtes Wohnen in Oberfranken" in der Volkshochschule Hof ist bis zum 22. Juli geöffnet.