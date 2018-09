20.09.2018, 04:41 Uhr

Familiengeld: Vom Wahlkampf- zum Streitthema

Nur in wenigen bayerischen Kommunen gibt es Familiengeld für Hartz-IV-Bezieher. Warum das so ist, ist heute Thema im Sozialausschuss des Landtags. Die Staatsregierung will Zahlungen für alle durchsetzen.