Familienfeier eskaliert: Platzwunden und ausgeschlagene Zähne

Ein blutiges Ende nahm eine große Kommunionsfeier in einem Wirtshaus in Thierhaupten im Landkreis Augsburg: Laut Polizei ist ein Streit in eine Massenschlägerei zwischen rund 20 Beteiligten ausgeartet. Stühle und Flaschen seien geflogen, für zwei Männer im Alter von 38 und 45 Jahren endete das Fest im Krankenhaus: Mit Platzwunden Kopf hätten Rettungskräfte sie zunächst vor Ort versorgt und dann in die Uniklinik Augsburg gebracht, so ein Sprecher. Einem von ihnen wurden demnach gar Zähne ausgeschlagen.

13 Polizeistreifen alarmiert

Die meisten der rund 200 Gäste hätten die Feier zu dem Zeitpunkt schon verlassen gehabt. Doch rund 20 Gäste seien noch geblieben, zwischen ihnen sei der Streit ausgebrochen und eskaliert. Die meisten von ihnen waren laut Polizei alkoholisiert. Ein Kellner habe die Beamten verständigt, woraufhin gleich 13 Streifen im Einsatz gewesen seien. Wie es der Polizei gelang, die Situation zu entschärfen, konnte der Sprecher bisher nicht sagen, auch Angaben zum entstandenen Sachschaden machte er nicht.

Ein weiteres Rätsel bleibt bislang, worum es in dem Streit ging. "Wir müssen die Vernehmungen abwarten", so der Sprecher. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, das betroffene Wirtshaus wollte keine Aussagen zu dem Vorfall machen.