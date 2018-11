Familiendrama in Coburg: Frau erstochen, Ehemann in Haft

Nach dem Familiendrama am Montag, bei dem ein 34-Jähriger Mann seine Noch-Ehefrau getötet haben soll, haben Staatsanwaltschaft Coburg und Polizeipräsidium Oberfranken jetzt vorläufige Ermittlungsergebnisse präsentiert.

Mann stellt sich der Polizei

Demnach erging Haftbefehl wegen Totschlags gegen den mutmaßlichen Täter, er sitzt bereits in Untersuchungshaft. Der Mann war am Montagnachmittag selbst bei der Polizei in Coburg erschienen und teilte dort mit, seine Ehefrau getötet zu haben.

Opfer hatte Stichwunden

Polizei und Rettungsdienst fanden daraufhin die leblose Frau in deren Wohnung im Coburger Stadtteil Wüstenahorn. Alle Versuche, die Frau wiederzubeleben, scheiterten. Laut ersten Erkenntnissen der Gerichtsmediziner wies der Körper der Getöteten mehrere Stichverletzungen au. Die Ermittler konnten am Tatort zudem die mutmaßliche Tatwaffe sicherstellen.

Gemeinsame Kinder in Betreuung

Die Frau lebte zuletzt getrennt von ihrem Ehemann. Aus der Ehe der beiden gingen mehrere gemeinsame Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren hervor. Sie werden - vermittelt durch das Jugendamt - fachkundig betreut.