Familienausstellung: Zeitreise Mittelalter im Museum für Franken

Eine große Familienausstellung zum Mittelalter wird am Freitag im Museum für Franken in Würzburg eröffnet. Auf mehr als 900 Quadratmetern lassen über 140 Exponate und viele Mitmachstationen die Epoche lebendig werden. In der Ausstellung "Zeitreise Mittelalter" wird dabei die Lebenswelt des Hoch- und Spätmittelalters vermittelt. So können große und kleine Besucher auf der Festung Marienberg unter anderem erkunden, wie und mit welchen Nahrungsmitteln damals gekocht wurde, welche Kinderspiele es gab und welche Kleidung im Mittelalter getragen wurde.

Eintauchen ins Alltagsleben vor bis zu 1.000 Jahren

"Wir haben ganz viele Objekte, die Alltagsgeschichte zeigen, weil die Besucher so Geschichte wirklich begreifen und sich durch Interaktion den Inhalten nähern können", sagt Museumsmitarbeiterin Veronika Genslein. Dabei haben die Ausstellungsmacher großen Wert daraufgelegt, Wissen spielerisch und unterhaltsam zu vermitteln. So können die Besucher unter anderem eine von einem Instrumentenbauer entwickelte "Zauberharfe" spielen, in einer Hörstation Märchen lauschen oder aus verschiedenen Holzteilen ein Familienwappen legen.

Selber Fechten, Korbflechten und Wolle-Spinnen in der Festung

Die Ausstellungsstücke stammen aus der hauseigenen Sammlung, aber auch von verschiedenen Leihgebern wie dem archäologischen Spessartprojekt. "Gerade Ausstellungstücke aus dem Alltag zu finden ich tatsächlich schwierig, weil die Erhaltungsbedingungen und das Umfeld für Funde passen müssen", erklärt Archäologe Benjamin Spieß. Rund um die Ausstellung hat das Museum ein Programm auf die Beine gestellt. Dazu gehören unter anderem Konzerte, Führungen und Workshops wie einen Fechtkurs für große und kleine Ritter oder eine Einführung ins Wolle spinnen und Korbflechten.

Die Ausstellung auf der Festung Marienberg kann bis zum 15. Mai besucht werden. Derzeit gilt dort eine Maskenpflicht und die 2G+-Regel.