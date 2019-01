Familie verunglückt bei Schierling wegen Schnee und Eis

Auf der B15 neu bei Schierling ist am Mittwoch eine fünfköpfige Familie aus dem Landkreis Mühldorf am Inn verunglückt. Durch plötzlich einsetzende starke Schneefälle wurde die Fahrbahn in kürzester Zeit spiegelglatt.

Unfall während Überholmanöver

Zu dem Unfall kam es, als eine 45-jährige Frau aus Mühldorf am Inn ein Auto auf Höhe des Kreuz Saalhaupt und der Ausfahrt Schierling Nord überholen wollte und wegen der Glätte ins Schleudern kam. Das Auto, in dem sich die 45-jährige Fahrerin mit ihren beiden elf- und siebenjährigen Kindern, sowie ihrem Ehemann und einer weiteren älteren Damen befanden, rutschte in eine Böschung, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und überschlug sich hierbei.

Ganze Familie verletzt

Alle fünf Insassen wurden verletzt. Der elfjährige Sohn wurde im Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Uni-Klinikum nach Regensburg gebracht. Die anderen Familienmitglieder mussten ebenfalls in Regensburger Kliniken eingeliefert werden.