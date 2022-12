Familie mit Messer attackiert - Polizei schießt auf Vater

Es war die 39-jährige Mutter, die am Wochenende die Polizei alarmierte: Im niederbayerischen Moosthenning im Landkreis Dingolfing-Landau hatte sich ihr getrenntlebender Ehemann offenbar gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus verschafft. Anschließend soll er seine Frau sowie die gemeinsamen Söhne - zwei und acht Jahre alt - mit einem Messer angegriffen haben. Als die 65-jährige Schwiegermutter dazu kam, habe er sie am Hals verletzt, teilte die Polizei mit.

Angreifer am Bein verletzt

Die zwei Frauen sowie die Kinder konnten aus dem Haus flüchten, wie es weiter hieß. Als kurz darauf die Polizei kam, habe sich der 40-Jährige gerade selbst an den Handgelenken und im Leistenbereich verletzt und alle Anweisungen ignoriert, das Messer wegzulegen - selbst beim Einsatz von Pfefferspray. Weil der 40-Jährige anschließend bedrohend mit dem Messer auf einen Beamten zugegangen sei, schoss dieser mit seiner Pistole und traf den Angreifer ins Bein. Daraufhin wurde der Mann überwältigt.

Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Am Montag erging gegen den Angreifer Haftbefehl wegen versuchten Mordes in drei Fällen. Das gab das Polizeipräsidium in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft bekannt. Der Tatverdächtige befinde sich weiterhin in stationärer Behandlung, er ist den Angaben zufolge außer Lebensgefahr. Sobald sein Gesundheitszustand es zulässt, wird er in ein Gefängnis gebracht, so die Polizei.

Angreifer verletzte Kinder, Großmutter und sich selbst

Die beiden Jungen seien bei den Messerangriffen an beiden Handgelenken "nicht unerheblich verletzt" worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Kinder sowie die 65-Jährige waren nach der Tat in umliegende Krankenhäuser gekommen. Die 39-Jährige Frau erlitt leichte Verletzungen. Die Großmutter und eines der beiden Kinder konnten das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen, hieß es am Montag.

LKA ermittelt wegen Schusswaffengebrauch

Die Ermittlungen vor Ort wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Landshut übernommen. Wie in solchen Fällen üblich, ermittelt nun das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) wegen der Schussabgabe.

Familie von speziell geschulten Beamten betreut

Gegen den Tatverdächtigen bestand ein gerichtliches Kontaktverbot zu seiner Frau sowie zu den Kindern. Anzeigen wegen Bedrohung sowie wegen Verstoßes gegen das gerichtliche Kontaktverbot liegen gegen den 40-Jährigen vor. Die betroffene Familie sowie die Polizisten vom Einsatz wurden von speziell geschulten Beamten des Polizeipräsidiums Niederbayern betreut.