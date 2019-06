Familie kracht auf Weg in den Urlaub frontal in Auto

Ein Mann, der in Richtung Naila unterwegs war, verlor auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Auto und krachte frontal in den Wagen der Familie. Das Auto der Familie wurde von der Straße geschleudert und landete in einem Maisfeld. Vater, Mutter und Baby erlitten dabei leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Auto brennt aus

Das Auto des Unfallverursachers kam auf der Straße zum Stehen. Der Mann stieg aus und kurz danach ging das Auto in Flammen auf. Durch herumfliegende Teile wurde ein drittes Auto erheblich beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Unfallverursacher übermüdet war und so auf die Gegenfahrbahn geriet.