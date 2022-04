Familie, Job und Corona: Mutter-Kind-Kuren nötiger denn je

Julia Burckhardt sitzt zusammen mit ihrem achtjährigen Sohn Mats im großen, hellen Aufenthaltsraum der AWO-Seenlandklinik Lindenhof in Gunzenhausen. Sie spielen Karten, nehmen sich Zeit füreinander. Seit zwei Wochen ist Julia aus Dortmund zusammen mit ihren beiden Söhnen hier zur Mutter-Kind-Kur. Die 35-Jährige musste raus aus Stress und Dauerbelastung. "Mein ganzes Umfeld mit Arbeit, Corona, Homeschooling und Haushalt sind alles in allem sehr stressig und ich brauchte einfach eine Auszeit", sagt Julia Burckhardt.

Frauen kümmern sich in der Krise um die Familie

Zwar beteiligen sich immer mehr Väter an der sogenannten Care-Arbeit, also die Sorge-Arbeit, aber noch immer kümmern sich 80 Prozent der Frauen um Kinder und Haushalt. Das hat sich während der Corona-Pandemie noch einmal verschärft. Denn es wären vor allem die Frauen, die die familiären Herausforderungen der Corona-Krise annehmen, sagt Michaela Wachsmuth, Leiterin der evangelischen Landesgeschäftsstelle Müttergenesung in Bayern. Jetzt wo die Herausforderungen der Pandemie nachlassen würden, fragen immer mehr Frauen nach Kuren. "Während der Lockdown-Zeiten und während der Hochzeit von Corona war die Zeit gar nicht da. Da mussten sich die Frauen um die Familie kümmern", so Wachsmuth.

Mütter leiden unter Erschöpfungssymptomen

Hat die Krankenkasse eine Kur genehmigt, müssen Mütter oder Väter noch bis zu sechs Monate warten, bis sie zur Kur fahren können. Dort kümmert sich dann drei Wochen lang ein Team aus Psychologen, Ärzten und Therapeuten um die Eltern. 90 Prozent der Frauen, die zum Beispiel in die AWO-Seenlandklinik in Gunzenhausen kommen, würden unter psychischer Belastung und Erschöpfungssymptomen leiden, sagt Einrichtungsleiterin Kristin Kozlik. "Seit sich ganz viel ins häusliche Umfeld verlagert hat, können die Frauen ihre unterschiedlichen Rollen ganz schwer voneinander trennen", so Kozlik. Das führe zu einer Belastung, die auf Dauer krank macht.