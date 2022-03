Falschparker mit Fotos angezeigt – ein Datenschutzverstoß?

15 Kilometer radelt Heiner Fuhrmann durch München, wenn er trotz Homeoffice mal wieder ins Büro muss. Sein Weg führt ihn von Großhadern Richtung Innenstadt, und hin und wieder ärgert er sich über Falschparker. Immer wieder hat er deshalb Autos und Nummernschilder fotografiert und Anzeige erstattet. Bei der Polizei habe man ihm sogar Tipps gegeben, wie die Fotos aufgenommen werden müssten, um möglichst beweiskräftig zu sein, sagt Fuhrmann im Gespräch mit dem BR.

Landesamt für Datenschutz schickt Verwarnung

Doch Ende Januar dieses Jahres bekommt Heiner Fuhrmann eine Verwarnung vom Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht. Der Vorwurf: Mindestens acht Mal soll er im Laufe von etwas mehr als einem Jahr Falschparker bei der Polizei angezeigt haben: per E-Mail und mit Fotos von den jeweiligen Fahrzeugen. Damit habe er gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen. Mit der Verwarnung wird eine Gebühr von 100 Euro erhoben.

Fuhrmann: Angezeigte Fälle eindeutig rechtswidrig

Im Gespräch mit dem BR zeigt sich der Münchner irritiert: "Datenschutz halte ich für eine total sinnvolle Sache, aber in dem Fall kommt es mir vor wie ein Instrument zur Verhinderung von Anzeigen, die sich gegen Autofahrende richten." Er laufe ja nicht den ganzen Tag mit der Kamera durch die Stadt und spiele den Blockwart, so Fuhrmann. Stattdessen dokumentiere er einzelne Fälle eindeutig rechtswidrig parkender Fahrzeuge. Der Grund für die Verwarnung ist ihm deshalb “total schleierhaft”.

Datenschützer halten Foto-Dokumentation für unnötig

In einem fünf Seiten langen Schreiben erklärt das Landesamt für Datenschutz Fuhrmann die Verwarnung. Ein wesentlicher Punkt: Er hätte sich aus Sicht der Datenschützer bei seinen Anzeigen erst einmal auf Angaben zu Tatort, Kennzeichen und Zeugen eines Parkverstoßes beschränken müssen. "Eine darüber hinausgehende Befugnis zu Beweismittelerhebung wie die hier zu beurteilende unaufgeforderte Übermittlung von Tatfotos ist dagegen nicht Teil des Anzeigerechts", heißt es in der Verwarnung.

Weiter erklärt das Landesamt für Datenschutz, seitens der zuständigen Stellen würden "keine Dokumentation der begangenen Ordnungswidrigkeiten benötigt, um diese verfolgen zu können". Über Fuhrmanns Anzeigen und Fotos war das Landesamt für Datenschutzaufsicht von der Münchner Polizei informiert worden.

Deutsche Umwelthilfe unterstützt Klage gegen Landesamt

Als "vollkommen absurd" wertet die Deutsche Umwelthilfe (DHU) das Vorgehen des Landesamts für Datenschutzaufsicht. Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Umwelthilfe, beklagt in einer Mitteilung "Anstatt gegen zugeparkte Fuß- und Radwege, Falschparken vor abgesenkten Bordsteinen oder in Kreuzungsbereichen vorzugehen, bestrafen die Behörden zivilgesellschaftliches Engagement. Falschparken ist kein Kavaliersdelikt, sondern gefährdet schwächere Verkehrsteilnehmende."

Landesamt würde zugeparkte Einfahrt anders bewerten

Das Landesamt für Datenschutzaufsicht wollte sich nicht zum laufenden Verfahren äußern. Eine Sprecherin des Landesamts erklärte auf BR-Anfrage aber allgemein, die Datenschutzgrundverordnung verlange in solchen Fällen eine Interessenabwägung. Ein Fall in dem eine private Einfahrt zugeparkt werde, sei anders zu bewerten als ein Parkverstoß im öffentlichen Raum. Während die Verletzung von Eigentumsrechten die Weitergabe von Fotografien rechtfertigen könnte, sei korrektes Verhalten im Straßenverkehr in der Regel ein öffentliches und kein individuelles Interesse.

Zu solchen Verstößen im öffentlichen Raum betonte die Sprecherin: "Die Anzeigeerstattung ist unproblematisch, es geht aber darum, ob es erforderlich ist Fotos anzufertigen und diese an eine Polizeidienststelle zu schicken." Es reiche aus, einen Verstoß bei der Polizei zu melden. Welche Beweismittel dann erhoben werden müssten liege im Ermessen der Ermittlungsbehörden, so die Sprecherin des Landesamts für Datenschutzaufsicht. Auch die Nutzung von Melde-Apps zur Übermittlung von Bildern eines falsch geparkten Fahrzeugs stuft das Amt immer dann kritisch ein, wenn aus Datenschutz-Sicht eine Fotodokumentation nicht gerechtfertigt ist.

Abschleppen nur bei groben Behinderungen

Wie engmaschig Falschparken kontrolliert und geahndet wird, unterscheidet sich in Bayern von Stadt zu Stadt etwas. In München sollen sich Polizeistreifen auf dem Fahrrad demnächst probeweise um Verwarnungen kümmern und damit die bestehenden Kontrollen verstärken. In Würzburg prüft der Ordnungsdienst bei Anzeigen vor Ort nach. In Ingolstadt werden nach Angaben der Polizei jeden Monat einige Hundert Falschparker verwarnt.

Kommt die Anzeige per Telefon, versuchen die Beamten die Adresse zu ermitteln und schicken die Verwarnung mit der Post. Abgeschleppt werden Falschparker dort nur, wenn sie andere grob behindern und die Polizei das Abschleppen als verhältnismäßig einstuft. Das kommt nach Angaben der Polizei in Ingolstadt etwa in Frage, wenn ein Fahrstreifen ausfällt, oder wenn eine Feuerwehreinfahrt blockiert wird.

Klage beim Verwaltungsgericht Ansbach eingereicht

Heiner Fuhrmann hat auf die Verwarnung durch das Landesamt für Datenschutz hin seine Anzeigen in München eingestellt, will die Sache aber nicht völlig auf sich beruhen lassen: "Ich möchte eigentlich wieder ganz normal radeln und ab und zu mal, wenn jemand wirklich übertreibt, auch in der Lage sein, das zur Anzeige zu bringen." Mit Unterstützung der Deutschen Umwelthilfe hat Fuhrmann Klage beim Verwaltungsgericht in Ansbach eingereicht. Dort hat das Bayerische Landesamt für Datenschutz seinen Sitz.