Falschparker beschäftigt seit Wochen Polizei und Ordnungsamt

Der Fall eines ungewöhnlichen Falschparkers beschäftigt seit mehreren Wochen die Polizei und das Ordnungsamt in Coburg. Das Auto steht mindestens seit Mitte November im absoluten Halteverbot in der Nähe des Coburger Bahnhofs, sagte Stefan Probst von der Polizei Coburg dem Bayerischen Rundfunk.

Falschparker im Kreuzungsbereich im absoluten Halteverbot

Die Ermittlung des Halters gestaltet sich schwierig, da der Wagen nicht in Deutschland zugelassen ist. Die ersten Hinweise auf den Falschparker seien am 17. November dieses Jahres bei der Polizei eingegangen, so Probst. Das Auto steht im Kreuzungsbereich, auf dem Gehweg und im absoluten Halteverbot. Ein Kollege habe sich dann vor Ort ein Bild gemacht und entschieden, dass keine polizeiliche Sofortmaßnahme, also ein Abschleppen, notwendig sei, da Verkehrsteilnehmer das Auto umfahren könnten und keine akute Gefahr vom falsch geparkten Auto ausginge, so Probst.

Ordnungsamt stößt an rechtliche Grenzen

Ein zuvor ausgestelltes Knöllchen habe keine Wirkung gezeigt. Um das Auto abschleppen zu lassen, braucht es rechtliche Grundlagen, dafür muss der Halter zunächst angeschrieben werden. Das Ordnungsamt der Stadt Coburg habe aus diesem Grund versucht, den Halter des in Frankreich zugelassen Wagens zu ermitteln, sei dabei aber an die rechtlichen Grenzen gestoßen. Deshalb sei bei der Coburger Polizei in der vergangenen Woche ein Amtshilfegesuch eingegangen, so Polizeihauptkommissar Probst.

Fahrzeughalter für Polizei "nicht greifbar"

Die Polizei in Coburg hat inzwischen herausgefunden, dass das Auto auf einen Rumänen in Südfrankreich zugelassen ist, der auch eine Meldeadresse in Rumänien hat. Der Mann sei für die Polizei momentan nicht greifbar, so Probst. Es gebe keine Hinweise darauf, dass dem Halter etwas zugestoßen sei.

Fahruntauglichkeit könnte zu Abschleppung führen

Wie Pascale Bauer von der Kommunalen Verkehrsüberwachung der Stadt Coburg dem BR sagte, habe sich kürzlich eine neue Möglichkeit ergeben, das Fahrzeug eventuell zeitnah zu entfernen. Es gebe Anzeichen dafür, dass das Auto fahruntauglich sei. Sollte das zutreffen, würde ein entsprechender Aufkleber am Auto angebracht und der Halter erneut angeschrieben werden. Nach dem Ablauf einer Frist von vier Wochen könnte das falsch geparkte Auto dann entfernt werden, so Bauer.