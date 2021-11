Falschgeld, Waffen, Drogen – Prozess am Amtsgericht Schweinfurt

Nur durch Zufall ist ein 35-jähriger Geldfälscher aus dem Raum Schweinfurt aufgeflogen: Banken hatten das Geld geprüft und festgestellt, dass es sich um so genannte “Blüten“, also Falschgeld handelte. Jetzt muss er sich deshalb vor dem Amtsgericht Schweinfurt verantworten. Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann im Jahr 2019 fünf 100-Euro Scheine selbst gefälscht oder sich beschafft haben, um sie als Zahlungsmittel zu verwenden.

Schulden mit Falschgeld beglichen

Mit zwei gefälschten 100-Euro-Scheinen soll der Angeklagte Schulden bei einem Bekannten bezahlt haben. Einen weiteren soll er einer Zustellerin gegeben haben, als er ein Paket mit Nachnahme bezahlte. Dass es sich dabei um Falschgeld handelte, kam erst heraus, als Banken das Geld prüften. Sowohl der Bekannte als auch die Zustellerin gerieten hierauf in Erklärungsnot.

Polizei entdeckt Pistole und Drogen bei Wohnungsdurchsuchung

Daraufhin durchsuchte die Polizei im November 2019 die Wohnung des 35-Jährigen und fand dort einen falschen 10-Euro-Schein, eine Pistole der Marke Walter P 38 Kaliber 9 Millimeter, eine geringfügige Menge Amphetamin sowie 0,7 Gramm einer Marihuana-Tabak-Mischung. Den in der Wohnung gefundenen Geldschein soll der Angeklagte selbst hergestellt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm daher vor, Geld nachgemacht zu haben oder sich falsches Geld verschafft zu haben, jeweils in der Absicht, es als echtes in den Verkehr zu bringen. Außerdem wird ihm unerlaubter Waffenbesitz sowie Besitz von Rauschgift vorgeworfen.