Falschgeld in Amorbach im Umlauf: Polizei sucht Geschädigte

Mit einer Betrugsmasche hat ein 17 Jahre alter Tatverdächtiger bei Amorbach im Landkreis Miltenberg Falschgeld gegen echtes Geld gewechselt. Inzwischen hat der Jugendliche die Taten auch gestanden, so die Polizei. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde bereits eingeleitet.

Falsches Geld gegen echtes gewechselt

Die Beamten fanden bereits im Februar Falschgeld im mittleren dreistelligen Bereich im Zimmer des 17-Jährigen, als ein Jugendarrest vollstreckt werden sollte. Die weiteren Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Jugendliche im Landkreis Miltenberg offenbar über einen längeren Zeitraum Falschgeld in Umlauf brachte. Meist habe er Spaziergänger an einem Zigarettenautomaten angesprochen und vorgegeben, der Automat lehne sein Geld ab. So habe er das Falschgeld gegen das echte Geld wechseln können, so die Polizei. Mehrmals soll er mit der Betrugsmasche Erfolg gehabt haben.

Opfer der Betrugsmasche gesucht

Zur Aufklärung des Betrugs sucht die Polizei Zeugen, die mit dieser Masche aufgefordert wurden Geld zu wechseln oder tatsächlich Falschgeld erhalten haben. Die gefälschten Scheine erkenne man an dem Aufdruck "Prop Copy", so die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei unter folgender Telefonnummer entgegen: 06021/857-1732.

