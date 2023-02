Falschfahrer auf A94: Ein Toter, mehrere Verletzte

Bei einem Falschfahrerunfall auf der A94 ist am frühen Abend in Höhe Winhöring im Landkreis Altötting ein 34-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, kam der Unfallverursacher lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus. Insgesamt waren vier Autos an dem Unfall beteiligt.

Fahrer des gerammten Autos starb noch an der Unfallstelle

Laut Polizei befuhr der 38-jährige Unfallverursacher gegen 18 Uhr an der Anschlussstelle Altötting die A94 in Fahrtrichtung München, war jedoch aus noch unbekanntem Grund als Falschfahrer in Richtung Passau unterwegs. Sein Auto stieß kurz darauf frontal mit dem Wagen des 34-Jährigen zusammen, zwei weitere Fahrzeuge fuhren in die Unfallstelle und wurden beschädigt. Der Fahrer des frontal gerammten Autos starb noch an der Unfallstelle, seine Beifahrerin kam schwer verletzt in eine Klinik. Der Unfallverursacher wurde lebensgefährlich verletzt. In einem der beiden weiteren beschädigten Autos erlitt eine Frau leichte Verletzungen.

Autobahn in Fahrtrichtung München gesperrt

Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt rund 100.000 Euro. Die A94 in Fahrtrichtung München wurde gesperrt.