Falsches Futter von Besuchern: Schaf muss wiederbelebt werden

Maiskolben, Vogelfutter und Kastanien wurden in der vergangenen Woche in einem Tiergehege im Wildpark Schloss Tambach gefunden. Futter, dass dort eigentlich nicht reingehört, wie Tierpflegerin Nicole Seifert dem Bayerischen Rundfunk auf Nachfrage erklärt. Leider würden immer wieder Besucher eigenes Futter mit in den Park bringen und es an die Tiere verfüttern. Deshalb habe nun eines der Tiere wiederbelebt werden müssen.

Wildpark Schloss Tambach: Ärztliche Notfälle bei zwei Schafen

Ein Walliser Schwarznasenschaf habe das Futter offenbar nicht vertragen, vermutet die Tierpflegerin. Das Schafe habe gewürgt und die Zunge sei blau angelaufen. Anschließend sei das Tier in dem Wildpark umgekippt. Am Hals konnten die Tierpfleger eine Schwellung ertasten. Etwas habe in der Speiseröhre festgesteckt und dabei auf die Luftröhre gedrückt. Es habe gerade noch wiederbelebt werden können, teilt der Wildpark mit. Die Tierärztin sei in der darauffolgenden Stunde gekommen und habe die Überlebenschance der Tiere eingeschätzt. Inzwischen gehe es dem Schwarznasenschaf wieder gut. Auch ein Vierhornschaf – das ebenfalls tierärztlich behandelt werden musste, weil es etwas Falsches gefressen hatte – ist wieder genesen.

Vor ein paar Jahren seien durch Fremdfutter bereits zwei Hirsche in dem Tierpark im Landkreis Coburg gestorben, teilte die Tierpflegerin weiter mit.

Im Netz war die Anteilnahme an den jüngsten Futter-Vorfällen groß. Ein entsprechender Facebook-Post des Wildparks wurde knapp 1.000 Mal geteilt.