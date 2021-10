Falscher Sanitär-Handwerker in Nürnberg vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 48-Jährigen vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth vor, gemeinsam mit seinem Bruder oder einem anderen Komplizen immer nach der gleichen Masche vorgegangen zu sein.

Als falsche Handwerker Zutritt verschafft

Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge, klingelten die Männer bevorzugt an den Wohnungstüren älterer Frauen und gaben sich als im Haus arbeitende Sanitär-Handwerker aus, die kurz ins Badezimmer müssten. Dabei ging einer der Männer voraus, brachte die jeweils Geschädigte schnell ins Bad, sodass die Frauen die Wohnungstüren offen ließen.

Schmuck im Wert von 30.000 Euro erbeutet

Im Bad angekommen, wurden die Opfer in Gespräche verwickelt, während der jeweilige Komplize durch die offene Tür in die Wohnung kam und nach Geld und Wertgegenständen suchte. So soll der 48-Jährige gemeinsam mit seinen Komplizen Geld und Schmuck im Wert von knapp 30.000 Euro erbeutet haben. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird Ende kommender Woche erwartet.