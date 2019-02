Falscher Polizist und falscher Handwerker bestehlen Rentnerin

Fälle von falschen Handwerkern und falschen Polizisten, die in Wohnungen stehlen, gibt es immer wieder. Dies ist aber der erste bekannte Fall, bei dem die Täter beide Varianten kombiniert haben.

Falscher Handwerker mit altem Trick

Wie die Polizei berichtet, läutete am Montag zunächst einer der beiden Männer im Stadtteil Fasanerie an der Wohnungstür einer Rentnerin. Er erklärte der Frau, er sei Handwerker und er müsse wegen eines Wasserrohrbruchs im Haus in ihre Wohnung. Die Frau ließ ihn ein und wurde aufgefordert, das Wasser im Badezimmer laufen zu lassen.

Falscher Polizist fesselt falschen Handwerker

Kurz darauf erschien ein zweiter Mann. Er sagte, er sei Polizist und dass der Handwerker ein Trickdieb sei. Im Hausgang fesselte er zum Schein den Komplizen und forderte die Frau auf, nach ihren Wertsachen zu sehen. Die Rentnerin stellte fest, dass eine Tasche mit mehr als 2.000 Euro fehlte. Nun verschwand auch der falsche Polizist. Die Frau verständigte die echte Polizei, eine Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg.