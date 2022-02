Falscher Polizist muss acht Jahre ins Gefängnis

Weil er mit Komplizen mehrfach Senioren um ihre Ersparnisse betrogen hat, ist ein 40 Jahre alter Mann am Mittwoch vor dem Landgericht Weiden wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Der in Würzburg geborene Angeklagte mit türkischer Staatsangehörigkeit muss außerdem 44.000 Euro an seine Opfer zurückzahlen. Die Täter hatten sich jeweils als Polizisten ausgegeben und die Senioren so zur Herausgabe von Geld überredet.

Mit seinem Urteil blieb das Gericht deutlich unterhalb des Antrags der Anklagevertretung: Die Staatsanwaltschaft hatte auf elf Jahre Haft plädiert. Die Verteidigung hatte zwischen drei und vier Jahre Haft wegen Begünstigung beantragt.

Gegen fünf Komplizen wird ermittelt

Gegen fünf weitere Mitglieder der Bande wird separat ermittelt. Insgesamt sollen die Betrüger 208.500 Euro erbeutet haben. Teilweise blieb es dabei allerdings beim Versuch oder das Geld konnte aufgegriffen werden, so dass insgesamt nur etwa 100.000 Euro tatsächlich weg sind.

Angerufen wurden die Opfer vermutlich aus Call-Centern in der Türkei. Dorthin wurde demnach auch das erbeutete Geld transferiert. Der Kopf der Bande hält sich den Ermittlungen zufolge ebenfalls in der Türkei auf, er wird der internationalen Clankriminalität, konkret dem so genannten Miri-Clan, zugerechnet.

Taten in Unterfranken und in der Oberpfalz

Verhandelt wurden in Weiden sechs Fälle, die sich zwischen September 2020 und März 2021 zugetragen haben sollen. Zwei der Fälle ereigneten sich dabei in Unterfranken, zwei weitere in Baden-Württemberg. Ein weiteres Betrugsdelikt beging die Bande in München.

Beim letzten angeklagten Fall im oberpfälzischen Wiesau im Kreis Tirschenreuth am 9. März 2021 observierte die Polizei die Bande dann bereits. Unmittelbar nach der Geldübergabe erfolgte die Festnahme. Deswegen wurde der Fall jetzt auch in der Oberpfalz verhandelt.

Seniorin als Lockvogel

Außerdem legte die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten einen siebten Fall zur Last, bei dem es beim Versuch blieb: Eine ältere Dame aus Würzburg durchschaute im Oktober 2020 die Betrugsmasche, informierte die echte Polizei und fungierte fortan als Lockvogel. Zu einer Festnahme kam es in diesem Fall nicht, da sich herausstellte, dass der Pizzalieferant, der das in einen Staubsauger verpackte Geld abholen sollte, nicht in direkter Verbindung zu den Betrügern stand.