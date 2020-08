Falscher Liebhaber betrügt Rentnerin um 100.000 Euro

Eine Seniorin aus dem Landkreis München ist auf einen falschen Liebhaber hereingefallen, den sie im Internet kennengelernt hatte. Der Mann hat sein Opfer mit Lügengeschichten dazu gebracht, ihm über 100.000 Euro ins Ausland zu überweisen.

Angebliche Projekte in Indonesien

Die Frau, deren Alter die Polizei zum Schutz ihrer Identität nur mit über 60 angibt, hatte den Betrüger im Juni über eine Dating-App kennengelernt. Der Mann gab sich der Rentnerin gegenüber als italienischer Ingenieur aus, der eigentlich in Indonesien tätig sei, sich derzeit aber wegen einer Covid-19-Erkrankung in Quarantäne befände.

Sohn deckt Betrug auf

In den folgenden Wochen intensivierte sich der Kontakt übers Internet, bis der angebliche Ingenieur sein Opfer dazu brachte, ihm hohe Geldbeträge für seine Projekte in Indonesien zu überweisen. Der Betrug flog auf, als der Sohn die Abbuchungen auf dem Konto seiner Mutter bemerkte. Am Montag (10.08.) erstattete die Rentnerin daraufhin Anzeige bei der Polizei. Nach jetzigem Ermittlungsstand hat sie dem falschen Liebhaber in mehreren Tranchen seit Juni über 100.000 Euro auf Konten im Ausland überwiesen.

Romance-Scamming? Münchner Kripo ermittelt

Die Betrugsmasche wird in Fachkreisen als Love- oder Romance-Scam (Scam = Betrug) bezeichnet. Das dafür im Münchner Polizeipräsidium zuständige Kriminalfachkommissariat 77 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.