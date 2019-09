Falscher Kraftstoff in Tankstellentanks: Gutachter angefordert

Im Fall der offenbar falsch befüllten Tanks einer Schwandorfer Tankstelle ist ein Gutachter eingeschaltet worden. Wie ein Mitarbeiter der betroffenen freien Tankstelle dem Bayerischen Rundfunk auf Nachfrage mitteilte, soll dieser unter anderem helfen, offene versicherungstechnische Fragen zu klären, konkret: wer für an Kundenautos entstandene Schäden aufkommen muss.

Proben aus Tankstellentanks werden analysiert

Am Dienstagnachmittag war bei einer Kraftstofflieferung Benzin in Dieseltanks und Diesel in Benzintanks der Tankstelle gefüllt worden. Die genauen Hintergründe sind noch unklar, offenbar war aber schon der Tanklastzug falsch befüllt. Kunden hatten in den Stunden danach falschen Kraftstoff in ihre Wagen gefüllt, bis der Fehler auffiel und die Tankstelle gesperrt wurde. Inzwischen wurden den Angaben zufolge aus allen sechs Tanks der Tankstelle Proben genommen, um herauszufinden, welche genau betroffen sind. Diese Proben werden in einem Labor analysiert. Vorerst bleibt die Tankstelle geschlossen.

Großteil der Betroffenen hat sich gemeldet

In der Zeit zwischen der Falschlieferung und der Sperrung der Zapfsäulen am Dienstagabend hatten insgesamt 50 Autofahrer an der Tankstelle getankt. Sie wurden mit Hilfe von Videoaufzeichnungen und der Polizei ermittelt und kontaktiert. Bis auf vier oder fünf sollen sich inzwischen auch alle schon bei der Tankstelle gemeldet haben. Ob sie auch tatsächlich alle betroffen sind, steht aber definitiv erst fest, wenn die Laboranalyse und das Gutachten vorliegen.

Erste Autos waren bereits in der Werkstatt

Erste Autofahrer haben offenbar schon reagiert und die Kraftstoffanlage ihrer Autos reinigen lassen, obwohl unter anderem noch unklar ist, wer für den Schaden letztlich bezahlen muss. Dem Tankstellenmitarbeiter zufolge ist derzeit noch alles „in der Schwebe“. Fest steht aber, dass die Tankstellentanks, die sich als falsch befüllt erweisen, ausgepumpt, gereinigt und wieder befüllt werden müssen, bevor sie wieder ans Zapfsystem angeschlossen werden.