"Falscher Kardinal" in Lichtenfels aufgeflogen

Ein international gesuchter "falscher Kardinal" ist der Polizei in Lichtenfels ins Netz gegangen. Wie die Polizei meldet, habe sich der 71 Jahre alte Mann am Sonntagabend (19.04.20) in einer Ferienwohnung im Lichtenfelser Ortsteil Klosterlangheim eingemietet.

Mann gibt vor, ein Kardinal aus Kuba zu sein

Er habe ein augenscheinlich kirchliches Gewand getragen und vorgegeben, ein Kardinal aus Kuba und auf der Durchreise zu sein. Die Vermieterin, der die Sache komisch vorkam, recherchierte daraufhin im Internet und stieß auf mehrere Fälle, in denen der falsche Kardinal seine Rechnungen nicht beglichen hatte. Daraufhin verständigte die 52-Jährige die Polizei.

Polizei stellt Gewand sicher

Die stellte die kirchliche Kleidung des Mannes sicher, nachdem der weder den Grund seiner Reise belegen noch die Kosten für seine Übernachtung begleichen konnte. Wie die Polizei mitteilt, ist der Mann bereits mehrfach im In- und Ausland in Erscheinung getreten. Er muss sich jetzt wegen des Missbrauchs von Titeln und Einmietbetrug verantworten.