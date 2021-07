"Falscher Eberhofer" trifft auf Eberhofer-Filmfamilie

Die kuriose Geschichte vom "falschen Eberhofer" hat vor zwei Jahren im Fasching in Moosbach begonnen und endet am Donnerstag glamourös auf dem Filmfest in München. Markus Schmid aus Vohenstrauß im Kreis Neustadt an der Waldnaab, 26, Postangestellter, hat sich im Fasching zusammen mit seinem Kumpel als "Eberhofer und Birkenberger" verkleidet. Das brachte ihm neben einer Verurteilung zu einer Geldstrafe auch die Einladung auf den roten Teppich auf dem Filmfest in München ein.

Treffen mit Eberhofer-Schauspieler-Familie

Um 18.30 Uhr darf er als einer der wenigen die Premiere des neuen Eberhofer-Films "Kaiserschmarrndrama" verfolgen und trifft auf die Schauspieler der beliebten Verfilmungen von Bestseller-Autorin Rita Falk. Hauptdarsteller Sebastian Bezzel wird zwar aufgrund von Dreharbeiten nicht dabei sein, dennoch freut sich der heute 26 Jahre alte Oberpfälzer darauf, seine Idole aus dem Kino zu treffen.

Aufgeregt sei er, sagte Markus Schmid dem BR. Mit großer Vorfreude fährt er heute allein nach München zum Mathäser Filmpalast und darf mit 199 anderen Besuchern das "Kaiserschmarrndrama" exklusiv anschauen. Die Einladung kam von der Produktionsfirma Constantin bereits im September 2019. Aufgrund von Corona wurde die Premiere des neuen Eberhofer-Films von 2020 auf heuer verschoben.

Polizist entdeckt Hoheitszeichen an Polizeijacke

Die Geschichte nahm ihren Lauf im Weiberfasching 2019 in Moosbach. Markus Schmid zog eine Polizeijacke an, zusammen mit seinem Kumpel Andre Hilburger mimen sie täuschend echt die beiden Kinofiguren Franz Eberhofer und Rudi Birkenberger.

Weil nach einer durchgefeierten Nacht der Klebestreifen auf der Schulter und an der Vorderseite verrutscht war, entdeckte ein Polizist die Hoheitszeichen an der Polizeijacke - also Staatswappen und Polizeiaufschrift. Die Anzeige kam prompt, der Staatsanwalt stellte einen Strafbefehl von 1.000 Euro aus, den Markus Schmid nicht akzeptierte. Es kam zur Verhandlung am Amtsgericht Weiden, das ihn wegen Amtsanmaßung zu einer Geldstrafe von 450 Euro verurteilt hat.