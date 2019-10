"Falscher Eberhofer" lädt zum Leberkäsfest in Moosbach

Am Samstag steigt in Moosbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ein ganz besonderes Leberkäsfest. Es ist das Versprechen von Markus Schmid aus Vohenstrauß, der als "falscher Eberhofer" bekannt wurde. Er war im September wegen Amtsanmaßung im Fasching vom Amtsgericht Weiden zu einer Geldstrafe von 450 Euro verurteilt worden.

Als Dorfpolizist Eberhofer beim Fasching

Der 24-Jährige hatte sich im Weiberfasching in Moosbach als Dorfpolizist Franz Eberhofer verkleidet, nach den Eberhofer-Krimis von Bestseller-Autorin Rita Falk. Weil auf der grünen Polizeijacke vom Flohmarkt noch die sogenannten Hoheitsabzeichen - also Schulterklappen, Wappen des Freistaats und Polizeiaufschrift - angebracht waren, hat das Amtsgericht den 24-Jährigen zu einer Geldstrafe von 450 Euro verurteilt.

Diese Strafe samt Verfahrenskosten übernimmt das Filmteam der Eberhofer-Reihe, darunter Schauspieler Sebastian Bezzel, weitere Schauspieler und Autorin Rita Falk. Das haben sie wenige Tage nach der Verurteilung über die Produktionsfirma Constantin Film angekündigt.

Sympathisant startete Spendenaufruf

Noch am Tag der Verurteilung startete ein Sympathisant bei Facebook einen Spendenaufruf unter dem Titel "Free Eberhofer". Dabei kamen zügig 185 Euro zusammen. Dieses Geld investiert der "falsche Eberhofer" Markus Schmid nun in ein Leberkäsfest in der Turnhalle in Moosbach. Sponsoren unterstützen ihn.