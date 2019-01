Falscher Amok-Alarm: Polizei-Großeinsatz an Fürther Schule

Ein Fehlalarm hat am späten Montagvormittag in der Leopold-Ullstein-Realschule in Fürth für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war in der Schule ein interner Amokalarm ausgelöst worden. Daraufhin rückten die Beamten mit einem Großaufgebot an, sperrte die Schule ab und durchsuchte das Gebäude. Dabei stellte sich laut Polizei aber heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Es gebe keine Hinweise darauf, dass der Alarm absichtlich ausgelöst wurde. Der Schulbetrieb lief ab dem Mittag wieder.