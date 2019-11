Falsche Polizisten: Was rät die schwäbische Polizei?

Als Anfang des Jahres bei Rentner Friedrich Baumeister in Burgau das Telefon klingelt, weiß er noch nicht, dass in den nächsten Stunden jemand versuchen wird, ihn um seine gesamten Ersparnisse zu bringen. Der angebliche Beamte erzählt, dass eine Einbrecherbande in der Nähe geschnappt wurde und man sie gerade verhört. Und man habe Hinweise bekommen, dass Komplizen den nächsten Einbruch bei Herrn Baumeister planen. Ob er denn Ersparnisse zu Hause im Safe hätte?

Sogar angeblicher Staatsanwalt meldet sich

Es meldet sich dann sogar ein angeblicher Staatsanwalt, erzählt auch etwas von korrupten Bankmitarbeitern und Falschgeld. Am Ende soll Herr Baumeister seine Ersparnisse in einer Tasche an einen geheimen Übergabeort bringen. Mit einer großen Tasche fährt Friedrich Baumeister also zum Übergabeort.

Echte Polizisten sind längst informiert

Was die Täter nicht wussten: Friedrich Baumeister hatte von Anfang an Verdacht geschöpft und die echte Polizei verständigt. In seiner Tasche war nur Falschgeld und rund um den Übergabeort schon echte Zivilpolizisten, die die Kuriere festnehmen konnten.

Hoher Schaden bei den Opfern

Allein in Schwaben gab es in diesem Jahr über 1.600 Betrugsversuche von falschen Polizisten am Telefon. Erfolgreich waren die Betrüger in 18 Fällen. Allerdings hatten die Opfer einen durchschnittlichen Schaden von über 25.000 Euro zu beklagen.

Täter gehen sehr professionell vor

Die Täter sitzen im Ausland, gehen dabei sehr professionell vor, sprechen akzentfrei Deutsch und gaukeln als falsche Polizisten den Opfern am Telefon vor, dass man deren Geld vor einer umherstreifenden Einbrecherbande schützen wolle. Die Opfer übergeben ihr Erspartes dann einem falschen Polizisten in Zivil.

Echte Polizei rät zu gesundem Misstrauen

Die echte Polizei sagt: Sie würde niemals die Herausgabe von Geld verlangen. Die Kriminalpolizei rät auch zu einem gesunden Misstrauen am Telefon. Beim leisesten Zweifel solle man auflegen und die echte Polizei verständigen.