Falsche Polizisten: neue Welle von Betrugsanrufen bei Regensburg

Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt erneut vor betrügerischen Telefonanrufen. Die Anrufer würden sich demnach als Polizisten ausgeben und versuchen Informationen über Vermögensverhältnisse der angerufenen Person zu bekommen. Laut Polizei sind am Montagvormittag insbesondere im Raum Regensburg gehäuft solche Anrufe gemeldet worden. Auch am vergangenen Freitag waren hier mehrere derartige Anrufe der Polizei registriert worden.

Bekannte Masche: Betrüger wollen Wertsachen "in Sicherheit bringen"

Die falschen Kripobeamten behaupten, es habe eine Festnahme gegeben und dabei sei bekannt geworden, dass es Einbrecher auch auf Wertsachen des Angerufenen abgesehen hätten. Damit erhoffen sich die Betrüger persönliche Auskünfte der Opfer, sagt die Polizei. Die Masche sei bekannt. Damit gelinge es den Betrügern immer wieder, ihren vorher ausgesuchten Opfern glaubwürdig zu vermitteln, dass Geld und Wertsachen im Haus nicht sicher seien. Daher - so behaupten die Betrüger - müsste alles in Sicherheit gebracht werden. Ein Polizist in Zivil würde vorbeikommen, um Wertsachen und Geld abzuholen.

Bisher kein Erfolg mit Betrug

Bisher gebe es aber keine Hinweise darauf, dass aktuell jemand zu Schaden gekommen sei. Die Polizei warnt davor irgendwelchen fremden Menschen Informationen über die Vermögensverhältnisse zu geben. Bei einem derartigen Anruf sollten Betroffene sofort die Polizei verständigen. Bankmitarbeiter sind aufgefordert, besonders aufmerksam hinsichtlich ungewöhnlich hohen Bargeldauszahlungen zu sein. Angehörige und Bekannte sollten ältere Menschen auf diese Betrugsmasche aufmerksam machen, rät die Polizei.