Falsche Polizisten gehen per Online-Banking direkt ans Konto

Betrüger, die sich als Polizeibeamte ausgeben, haben schon seit Jahren Erfolg – vor allem bei älteren Menschen. Jetzt berichtet die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck von einer neuen Masche: die falschen Polizisten greifen neuerdings per Online-Banking direkt auf die Konten zu. Zwei Seniorinnen wurden so um ihr gesamtes Vermögen gebracht.

Angeblich sei das Geld der Opfer in Gefahr

Das Vorgehen der Täter folgte laut Kripo Fürstenfeldbruck zunächst dem üblichen Schema. Die Täter riefen zwei Seniorinnen an und sagten sie, sie seien vom Bundeskriminalamt. Dann erklärten sie ihren Opfern, dass sie auf keinen Fall den Mitarbeitern ihrer Bank vertrauen dürften und dass ihr Geld in Sicherheit gebracht werden müsse.

Vertrauen über Monate aufgebaut

Um das Vertrauen der Opfer zu erschleichen, hielten die Täter über mehrere Monate Kontakt zu den Frauen. Beide sind über 70 Jahre alt. Schließlich überzeugten die angeblichen Ermittler ihre Opfer davon, über Fernzugriff auf deren Computer zugreifen zu dürfen. So erhielten sie die Passwörter für das Online-Banking. Mit Wissen und Einverständnis der Frauen überwiesen die Betrüger dann deren gesamtes Vermögen auf ein deutsches Bankkonto, von dem die Beträge sofort ins Ausland weiterleitetet wurden.

Täuschung mit gefälschten Schreiben

Die falschen Polizisten brachten die Frauen außerdem dazu, alle Konten, Fonds und Bausparverträge aufzulösen. In einem der beiden Fälle wurden zusätzlich Goldbarren von zwei Komplizen abgeholt. Die Frauen erhielten Emails, die aussahen, als kämen sie tatsächlich vom Bundeskriminalamt. Darin wurde die angebliche Sicherstellung bestätigt und die Aufnahme der Frauen in ein Zeugenschutzprogramm angekündigt. Zu spät erkannten die Seniorinnen, dass sie ihr Vermögen an Betrüger verloren hatten. Der finanzielle Schaden geht in die Hundertausende.

Polizei warnt vor Auskünften am Telefon

Die Polizei warnt eindringlich vor Tätern, die sich als Polizeibeamte ausgeben. Sie betont: Die echte Polizei würde am Telefon niemals nach den Vermögensverhältnissen fragen und auch keinen Fernzugriff auf den persönlichen Computer verlangen.

