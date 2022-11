Falsche Polizisten führen "Verkehrskontrolle" in Passau durch

In Passau haben falsche Polizeibeamte am gestrigen Montag eine Autofahrerin abkassiert. Das meldet die echte Polizei am Dienstag.

Falsche Polizisten beanstandeten bei "Verkehrskontrolle" Fahrzeug

Eine vermeintliche Streife hatte eine 42-jährige Passauerin angehalten und eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei beanstandeten die Männer, dass aus dem Fahrzeug "etwas auslaufen würde". Die Täter boten an, dass die Anzeige durch Zahlung von 50 Euro abgewendet werden könnte - bei Nichtbezahlen wäre die Strafe weit höher. Die Frau bezahlte die vermeintliche Strafe.

Ohne Blaulicht, aber mit "Bitte folgen"-Schild

Später ging eine erneute Mitteilung über ein falsches Polizeifahrzeug ein. Hier wurde ein polizeiähnlicher Kombi, ohne Blaulicht aber mit einem "Bitte folgen"-Schild in der Heckscheibe auf der Bundesstraße 12 zwischen der Anschlussstelle Pocking und der Stadt Pocking gesichtet. In diesem Fall kam es zu keinen betrügerischen Handlungen.

Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung und warnt vor der Masche. Die Polizei ahnde keine Verkehrsteilnehmer ohne Ausstellung eines Zahlungsbeleges - ein solcher Beleg werde immer in schriftlicher Form ausgehändigt.