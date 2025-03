Falsche Polizisten erbeuten über halbe Million Euro bei Seniorin

Betrüger haben in Stegaurach im Landkreis Bamberg am Donnerstag Gold- und Silbermünzen im Wert von mehr als einer halben Million Euro erbeutet. Das Opfer: eine 85 Jahre alte Frau.

Falsche Polizisten bringen Seniorin um mehr als 500.000 Euro

Wie die Polizei mitteilte, gingen die mutmaßlichen Täter wie folgt vor: Ein vermeintlicher Polizeibeamter hatte eine 85-jährige Frau angerufen und behauptet, in der Nähe seien Einbrecher festgenommen worden. Ein Täter sei aber noch flüchtig. Daher müsse die Polizei das Vermögen der Seniorin sichern.

Durch eine geschickte Gesprächsführung habe der Anrufer die Frau überzeugt, eine größere Menge Gold- und Silbermünzen bei ihrer Bank in Bamberg abzuholen. Gegen Mittag übergab die 85-Jährige die Münzen, die in einem roten Einkaufskorb mit der Aufschrift "Toom" und einer roten Stofftasche mit der Aufschrift "Luitpold-Apotheke" verpackt waren, im Stegauracher Ortsteil Höfen an einen falschen Polizeibeamten.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Der Geldabholer, ein Mann, soll deutsch ausgesehen und akzentfrei gesprochen haben. Er soll etwa 25 Jahre alt und 1,90 Meter groß sein. Er hat eine schlanke Figur und war mit einer dunklen Jacke und einer Hose bekleidet und hatte einen weißen Knopf im Ohr – vermutlich einen Kopfhörer. Die Kripo Bamberg ermittelt und bittet Zeugen, die am Donnerstag im Stegauracher Ortsteil Höfen oder in Bamberg am Schönleinsplatz verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.

Telefonbetrug: Ratschläge der Polizei Oberfranken

Die Polizei Oberfranken rät, sich niemals am Telefon drängen oder unter Druck setzen zu lassen, man solle einfach auflegen, vor allem bei Geldforderungen. Außerdem sollten am Telefon keine persönlichen Daten genannt werden, und Geld oder Wertgegenstände niemals an Unbekannte übergeben werden. Bei Anrufen, die Zweifel aufkommen lassen, sollte der Notruf 110 gewählt werden. Die Polizei ihrerseits bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.