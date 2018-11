Falsche Polizisten erbeuten bei Senioren knapp 100.000 Euro

Wie die Polizei berichtet, hatte ein 84-jähriger Mann am vergangenen Montag einen Anruf von Betrügern erhalten, die sich als Polizisten ausgaben. Sie erklärten dem Opfer, dass sein Name auf der Liste eines festgenommenen Einbrechers gefunden worden sei.

Der Rentner solle mithelfen, weitere Täter zu fassen. Dazu müsse er sein Geld vorübergehend der Polizei übergeben.

Mann wird misstrauisch – und fällt trotzdem rein

Der Mann war misstrauisch und wollte deshalb die echte Polizei anrufen. Er wählte die 110 – hatte jedoch vergessen, das Gespräch zu beenden. Ohne es zu ahnen, war er weiterhin mit den Betrügern verbunden.

Ein Komplize mit anderer Stimme drängte den Mann weiter dazu, Geld abzuheben und in der Nähe zu deponieren. Der Mann folgte jetzt den Anweisungen – und tat dies auch noch zwei weitere Male. So erbeuteten die Trickbetrüger mehr als 60.000 Euro.

Die Masche: Opfer sollen mithelfen, Einbrecher zu fassen

In einem weiteren Fall brachten falsche Polizisten einen Mann aus Obersendling durch mehrere Anrufe um Schmuck und Geld im Wert von knapp 30.000 Euro. Auch hier gaben die Betrüger an, der Name des Mannes stünde auf einer Liste von Einbrechern. Die Polizei bräuchte nun seine Hilfe. Um die Täter zu fassen, müsse er seine Wertsachen vorübergehend der Polizei übergeben.

Der 84-Jährige packte Geld und Schmuck in eine Tasche und stellte sie wie vereinbart vor seinem Wohnhaus ab. Weil er die Tasche nicht zurückbekam, wendete er sich an die echte Polizei. Echte Polizisten klärten ihn darüber auf, dass er auf Trickbetrüger hereingefallen war.

Betrug mit falschen Polizisten nimmt extrem zu

Dem Münchner Polizeipräsidium wurden in den vergangenen Tagen mehrere hundert solcher Anrufe durch falsche Polizisten mitgeteilt.

Unter der Kategorie "Falsche Polizeibeamte/Amtsträger" registrierte die Polizei im Jahr 2017 insgesamt 3.239 Taten (Vorjahr: 291), davon 40 (18) vollendete Delikte des Callcenter-Betrugs mit einem Gesamtschaden von 4,3 Millionen Euro (224.923 Euro) registriert. Dies entspricht einem starken Anstieg der Fallzahlen um tausend Prozent oder knapp 3.000 Fälle.