Falsche Polizisten erbeuten 200.000 Euro von Rentnerin

Die Betrüger riefen am Dienstag bei der Frau an und konnten sie davon überzeugen, dass ihr Schmuck vor möglichen Einbrechern gesichert werden müsse. Daraufhin übergab die Frau einem angeblichen Polizisten, der an der Haustür klingelte, teuren Schmuck und Uhren.

Fast eine Viertel Million Euro Schaden

Am nächsten Tag meldete sich wieder ein angeblicher Polizist und überredete sie noch Geld in die Türkei zu überweisen. Auch dem kam die Frau nach. Insgesamt konnten die Betrüger so rund 230.000 Euro ergaunern.