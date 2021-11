"Falsche Polizeibeamte" in Aschaffenburg vor Gericht

Sie sollen einen Rentner in Miltenberg um fast eine dreiviertel Million Euro gebracht haben – mit dem Trick "falscher Polizeibeamter". Deswegen müssen sich heute ein 29-jähriger Mann und eine 33 Jahre alte Frau vor dem Landgericht Aschaffenburg verantworten. Die Anklage lautet banden-und gewerbsmäßiger Betrug. Die beiden Angeklagten sollen dabei die Rolle des Abholers der Wertgegenstände übernommen haben. Bereits heute könnte ein Urteil fallen.

Bande agierte aus einem Callcenter in der Türkei

Laut Anklageschrift agierte die Bande aus einem Callcenter in der Türkei. Von dort aus wurden die Opfer angerufen. Die Masche war demnach immer dieselbe: Die Anrufer aus dem Callcenter gaben sich als Polizisten aus und erklärten den Opfern, ihre Bankkonten und Vermögenswerte seien in Gefahr. In der Nachbarschaft seien Einbrüche von rumänischen Banden verübt worden. Die Täter seien nur teilweise von der Polizei gefasst worden, ging ihre Erzählung weiter - und bei ihnen seien nun Dokumente mit den Namen der Angerufenen aufgetaucht. Auch Bankmitarbeiter seien in die Bande, deswegen seien auch die Konten und Schließfächer nicht sicher. Die Anweisung an die Opfer: Geld und andere Wertgegenstände in einer Tasche vor die Haustür zu stellen.

85-jähriger Rentner stellt Bargeld und Goldmünzen vor die Tür

Das damals 85-Jährige Opfer in Miltenberg hatte laut Staatsanwaltschaft nach mehreren Anrufen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Oktober 2018 Bargeld und Goldmünzen im Gesamtwert von mindestens 741.000 Euro vor die Tür gestellt. Die beiden Angeklagten sollen die Beute abgeholt und anderen Bandenmitgliedern in Düsseldorf übergeben haben. Dafür bekamen sie demnach insgesamt 12.000 Euro. Der 29-jährige Angeklagte kommt aus Siegen. Die 33-jährige Frau ist aktuell in der Justizvollzugsanstalt in Frankfurt am Main untergebracht.