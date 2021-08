Falsche "Nichte" ergaunert 180.000 Euro von Regener Seniorin

Am vergangenen Dienstag ist eine 85-jährige Seniorin aus dem Landkreis Regen Opfer eines Callcenter-Betrugs geworden. Eine vermeintliche Nichte ergaunerte mit einem Schockanruf 180.000 Euro, meldet das Polizeipräsidium Niederbayern.

Falsche Nichte, unechter Polizist und Rechtsanwalt täuschten die Frau

Die angebliche Nichte erklärte der Rentnerin am Telefon, dass sie in einen Unfall verwickelt sei und nun Geld benötige, um nicht inhaftiert zu werden. Diese Angaben bestätigten in der Folge ein unechter Rechtsanwalt sowie ein falscher Polizeibeamter, die kurze Zeit später ebenfalls bei der Rentnerin anriefen.

Da die Frau dachte, die Anruferin sei tatsächlich ihre Nichte, übergab sie noch am selben Tag den geforderten Betrag an einen bislang unbekannten Mann.

Eine Woche später erhielt die Rentnerin einen Anruf ihrer echten Nichte. Auf den Verkehrsunfall angesprochen, erklärte diese ihrer Tante, dass sie nie angerufen und auch keinen Unfall gehabt hätte. Daraufhin verständigte das Opfer die Polizei und erstattete Anzeige. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern ermittelt.