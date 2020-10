Falsche Corona-Tests in Augsburg: Labore an der Kapazitätsgrenze

Corona-Testpannen in Augsburg mit falschen Ergebnissen sorgen für bundesweites Aufsehen. Ursache für die falsch-positiven Auswertungen soll ein nicht kompatibles Nachweismittel sein. Das meldet der Münchner Merkur.

Nicht kompatible Nachweismittel führten zu falschen Ergebnissen

Die falschen Testergebnisse fielen bei Nachprüfungen in einem Krankenhaus im oberbayerischen Taufkirchen/Vils auf. Dort hätten sich 58 von 60 positiven Tests als falsch herausgestellt. Die Geschäftsführerin des betroffenen Augsburger MVZ-Labors erklärte die Fehler mit der Knappheit an Reagenzien. Wegen des Lieferausfalls eines Herstellers habe man auf ein anderes Nachweismittel zurückgreifen müssen. Das aber habe sich jetzt als nicht kompatibel herausgestellt.

Solche falschen Testergebnisse seien demnach kein Einzelfall: Auch andere Labore hätten wegen fehlender Nachweismittel und auch wegen Personalmangels Schwierigkeiten, die gewohnte Testqualität zu liefern, heißt es weiter.

Labore zunehmend überfordert

Vertreter von Laboren haben nun erneut gefordert, Sars-CoV-2-Tests auf das Notwendige zu reduzieren und vor allem die Menschen zu testen, die Tests vordringlich brauchen. "Die Lage ist ernst. Es ist wichtig, dass wir die Auslastung der Laboratorien wieder zurückführen auf das Maß, das wir längerfristig durchhalten", sagte Michael Müller, Vorstandsvorsitzender des Verbands Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM), am Dienstag in Berlin. Zu der Belastung durch die vielen Corona-Tests kämen nun im Herbst auch noch Influenza-Tests, die die Labore ebenfalls zu bewältigen hätten. Außerdem mangelt es zum Teil an Material, auch Mitarbeiter sind knapp.

Extrem hohes Testaufkommen

Das Testaufkommen ist laut dem Verband extrem hoch: In der vergangenen Woche meldeten rund 160 Labore bundesweit rund 1,2 Millionen Tests mit rund 70.000 positiven Ergebnissen. Das waren zwölf Prozent mehr Tests als in der Vorwoche. In einigen Bundesländern werde schon seit mehreren Wochen über der Kapazitätsgrenze gearbeitet, hieß es. Es fehle sowohl qualifiziertes Personal als auch notwendiges Material.

Immer wieder falsche PCR-Tests

Prominente Beispiele für falsch-positive Tests sind etwa mehrere Spieler der Würzburger Kickers sowie des Drittligisten Türkgücü München.

Auch möglich - aber sehr selten - sind falsch-positive PCR-Tests trotz einwandfreier Durchführung. Sie kommen zustande, weil die vorhandenen PCR-Tests nicht 100 Prozent exakt funktionieren, sondern nur mit einer Genauigkeit von rund 98 Prozent. Dies war etwa bei Nationalspieler Serge Gnabry vom FC Bayern München der Fall.