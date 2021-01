Falsche Corona-Fallzahlen: Softwareproblem nicht nur in Nürnberg

Software-Probleme sorgen in Nürnberg weiter für Verzerrungen bei den Corona-Fallzahlen. In der aktuellen Mitteilung der Stadt Nürnberg heißt es, die Probleme bei der Corona-Daten-Übermittlung der Stadt Nürnberg an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bestünden fort – auch in anderen Kommunen und Landkreisen sei das der Fall. Der Software-Dienstleister sei weiter mit der dringenden Fehlerbehebung beauftragt.

Fehlerhafte Datenweitergabe

Das Problem liegt nach Angaben der Stadt bei der Datenweitergabe an einer Schnittstelle zwischen dem seit Januar 2021 verpflichtenden Deutschen Elektronischen Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz (DEMIS), an das Labore ihre positiven Befunde digital melden müssen und der Meldesoftware Äskulab, die von den Kommunen genutzt wird. Im Detail heißt es, die Daten würden aktuell nur teilweise und nicht fehlerfrei übermittelt. Seit dem Wechsel auf DEMIS im Januar kämen "unterdurchschnittlich wenige Befunde über die neue Schnittstelle bei den Gesundheitsämtern an." Eine neue Äskulab-Version sei nun für Ende dieser Woche anvisiert. Eine manuelle Meldung an das LGL sei nicht möglich.

Wäre Nürnberg über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200?

Die Schnittstellenproblematik hat in Nürnberg auch konkrete Auswirkungen auf die Corona-Maßnahmen: "Wären alle Fälle korrekt gemeldet, läge die Stadt Nürnberg nach Einschätzung des Gesundheitsamts über einem Wert von 200". Dabei lag am Mittwoch (13.01.21, Stand: 8.00 Uhr) der offizielle Sieben-Tage-Inzidenzwert laut LGL in Nürnberg bei 135,81.

Schon am vergangenen Wochenende hatte es gravierende Probleme mit der Übermittlung der aktuellen Corona-Daten in Nürnberg gegeben. Am Montag (11.01.21) begründete die Stadt damit den niedrigen Inzidenzwert von nur 164,36. Das Robert-Koch-Institut hatte aus dem selben Grund einen noch niedrigeren Wert (129) für Nürnberg angegeben.