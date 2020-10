07.10.2020, 14:33 Uhr

Falsche Beamte betrügen Rentnerin um mehrere Tausend Euro

Mit einer erfundenen Geschichte haben Betrüger einer Rentnerin aus Abensberg im Kreis Kelheim mehrere Tausend Euro abgenommen. Sie haben die 67-Jährige am Telefon derart unter Druck gesetzt, dass sie am Ende das Geld an der Haustüre übergeben hat.