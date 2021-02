Falsche Bankangestellte betrügt Seniorin um 2.000 Euro

Die Polizei in Dingolfing sucht nach einer 24-Jährigen, die eine Rentnerin am Telefon abgezockt hat. Die Täterin gab sich bei einem Telefongespräch mit einer 80-jährigen Dame als Bankangestellte aus und erschlich sich so die Kontodaten der Seniorin.

Mehr als 2.000 Euro überwiesen

Danach rief die Betrügerin bei der Bank an und erweckte hier den Anschein, dass sie selbst die ältere Dame sei. Im Display des Telefonapparats bei der Bank wurde tatsächlich die Telefonnummer des Opfers angezeigt. Die Täterin gab eine Überweisung vom Konto der 80-jährigen in Höhe von mehr als 2.000 Euro in Auftrag.

Auch den Bruder über den Tisch gezogen

Ermittelt werden konnte die 24-jährige Frau, weil sie das Geld auf das Konto ihres Bruders gutschreiben ließ. Ihm hatte sie vorgetäuscht, dass es mit ihrem Konto im Moment technische Probleme gäbe und sie deshalb die Zahlung auf sein Konto tätigen wolle. Er ließ dies zu, hob das Geld ab und zahlte es ihr bar aus. Als er nun aufgefordert wurde das betrügerisch erlangte Geld zurückzubezahlen, war seine Schwester nicht mehr erreichbar. Ein Wohnort von ihr ist zurzeit nicht bekannt. Ermittlungen nach dem Aufenthaltsort der 24-Jährigen laufen, so die Polizei.