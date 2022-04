Falsche Anwaltskanzlei verschickt massenhaft Lotto-Mahnschreiben

Eine vermeintliche Münchner Anwaltskanzlei verschickt laut Polizei derzeit bundesweit erfundene Mahnungen im Zusammenhang mit Lottospielen. Die Betrüger fordern demnach dreistellige Summen, verbunden mit der Drohung eines Gerichtsverfahrens.

Chamer Polizei warnt vor Betrügern

Am Samstag warnten unabhängig voneinander sowohl die Polizei in Cham, Nördlingen und Naila vor der Masche, ebenso wie zuvor bereits weitere Polizeiinspektionen in Bayern. Laut den Chamer Ermittlern werden die Mahnschreiben im angeblichen Auftrag einer "Euro Lotto Zentrale Jackpot 6/49" verschickt.

Anwaltskammer: Kanzlei existiert nicht

Die Münchner Rechtsanwaltskammer warnt, dass die in den Schreiben als Absender auftretende Anwaltskanzlei "Kanzlei Schmidt und Kollegen" überhaupt nicht existiert. Außerhalb Bayerns sind die Betrügerbriefe nach Medienberichten unter anderem in Nordrhein-Westfalen und Sachsen aufgetaucht.