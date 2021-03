Falsch geparkt am Taxistand: Faustschläge und Schüsse

Gefährliche Körperverletzung am Taxistand. Wie die Polizei meldet, sind am Münchner Ostbahnhof ein 72-jähriger Taxifahrer und ein 28 Jahre alter Lieferwagenfahrer aufeinander losgegangen. Der Kleintransporter hatte beim Parken die Zufahrt blockiert. Zuerst wurde gebrüllt, dann flogen die Fäuste. Schließlich feuerte der Taxler mit einer Waffe auf seinen Gegner.

Großer Polizeieinsatz am Münchner Ostbahnhof

Mehrere Streifenbesatzungen der Münchner Polizei waren am Freitagvormittag gleich am Einsatzort: Ein Zeuge hatte von einem heftigen Streit zweier Männer am Taxenstand Ostbahnhof berichtet, bei dem auch eine Schreckschusswaffe im Spiel war.

"Soeben sind Schüsse gefallen"

Bereits während der Anfahrt wurden die Polizisten von der Einsatzzentrale darauf hingewiesen, dass soeben Schüsse gefallen seien. Kurz darauf konnte die Bundespolizei einen Tatverdächtigen "sichern". Der 72-jährige Taxifahrer war mit einem 28-Jährigen zunächst in einen heftigen verbalen Streit geraten. Der Grund: Der junge Kleintransporter-Fahrer hatte ungünstig geparkt. Deshalb konnte der Taxifahrer den Taxenstand nicht anfahren.

Streiten – Schlagen - Schießen

Zuerst stritten die beiden Münchner nur miteinander, dann schlugen sie sich gegenseitig. Schließlich ließen sie voneinander ab, der 72-Jährige ging zu seinem Taxi, holte eine Schreckschusswaffe heraus und kam zurück zu seinem Kontrahenten. Im Anschluss feuerte er zweimal auf den 28-Jährigen.

Lieferwagenfahrer wurde verletzt

Der 28-Jährige erlitt durch die Schüsse Schmauchspuren im Gesicht sowie eine Reizung der Augen und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Nicht so glimpflich kam der 72-Jährige davon: Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, sein kleiner Waffenschein eingezogen und die Schreckschusswaffe sichergestellt. Außerdem wurde der Taxler wegen Bedrohung sowie gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Eine Anzeige wegen Körperverletzung erwartet auch den Fahrer des Kleintransporters. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.