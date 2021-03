Fallzahlen steigen: Die aktuelle Corona-Lage in Bayern

Distanzunterricht und Ausgangssperren

In Landkreisen oder kreisfreien Städte, die den Inzidenzwert von 100 überschreiten, gelten strengere Regeln. So gilt dort eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 5 Uhr. Zudem sind Schülerinnen und Schüler seit heute wieder im Distanzunterricht - so auch im Landkreis Regen.

Die dortige Landrätin Rita Röhrl (SPD) wehrt sich gegen Kritik an den erneuten Schulschließungen. In einer kurzfristig angesetzten Online-Pressekonferenz sagte sie, viele Menschen seien offenbar nicht richtig über das Procedere informiert. Die Kreisverwaltung habe keine andere Alternative. Gleichzeitig betont Röhrl, dass sie den Protest vieler Eltern nachvollziehen könne. „Wir können so nicht mehr weitermachen!“

Sorge vor Corona-Virus-Mutanten in München

Auch in der bayerischen Landeshauptstadt steigt die Corona-Inzidenz. Das Robert Koch-Institut meldet heute einen Wert von 39,8 (gestern 36,5). Dabei scheint die Ausbreitung der Virus-Mutanten eine Rolle zu spielen.

Wie die Stadt gestern mitteilte, wurden seit dem 5. Februar 1.861 neue Fälle gemeldet. Davon liege nun bei 987 Fällen ein vPCR-Testergebnis vor. Für 405 Fälle (41,0 Prozent der bekannten vPCRs) habe sich demnach ein Verdacht auf eine besorgniserregende Virusvariante (Variant of concern, VOC) ergeben. Davon wurden 285 Fälle als britische Variante bestätigt.

Ab heute Einzelfallprüfung für Corona-Impfung

Der beste Schutz vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus ist neben der Einhaltung der AHA-Regeln eine Impfung. Seit vergangenem Donnerstag hat in Bayern eine Impfkommission zur Bewertung von Einzel- und Härtefällen in der Corona-Pandemie ihre Arbeit aufgenommen. Ab heute können sich Bürgerinnen und Bürger auf der Webseite www.impfkommission.bayern informieren und die Antragsformulare herunterladen. Die Anträge können dann per Post oder elektronisch eingereicht werden.