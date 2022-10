Artikel mit Audio-Inhalten

> Fallende Energiepreise: Wohl keine Entlastung für Verbraucher

Fallende Energiepreise: Wohl keine Entlastung für Verbraucher

In den letzten Wochen sind die Gaspreise an den Energiebörsen leicht gefallen - Auswirkungen auf die Verbrauchen sind wohl nicht zu erwarten. Das teilen die Stadtwerke in Regensburg und Deggendorf mit. Das sind die Gründe.