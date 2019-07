In der Gemeinde Hunderdorf (Lkr. Straubing-Bogen) wurde auf einem Spielplatz am Sportgelände eine gefährliche Falle entdeckt. In einen aufgeschütteten Erdwall, den die Kinder zum Spielen benutzen, haben Unbekannte eine 30x30 Zentimeter große Grube gegraben. In der Grube waren drei scharfe Küchenmesser hochkant in den Boden gesteckt und die Klingen mit Laub und Ästen bedeckt.

Mehrere Tatverdächtige sind bekannt

Verletzt wurde niemand, die Falle wurde früh genug entdeckt. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge kommen mehrere Buben im Alter zwischen zwölf und 13 als Täter in Frage. Erste Gespräche sollen in den kommenden Tagen geführt werden.