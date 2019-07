Fall Wolfsmaske: "System hat auf schändliche Weise versagt"

Wieso war der Mann mit Wolfsmaske auf freiem Fuß? Diese Frage stellen sich viele Münchner, vor allem besorgte Eltern und Kinder. Aber auch für Experten wie den Rechtsanwalt Alexander Stevens ist es schwer nachvollziehbar. Im Interview mit Bayern3 erklärt er, wie schwer es ist, eine Lockerung im Maßregelvollzug zu erhalten, und was seiner Meinung nach wichtig ist, um solche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden.

BR: Herr Stevens, wie haben Sie auf den Vorfall reagiert?

Alexander Stevens: Einerseits bin ich selbst Vater einer achtjährigen Tochter, da geht das einem natürlich nahe. Andererseits versuche ich das privat Emotionale vom Beruflichen zu trennen und mich ganz neutral und objektiv mit der Sache auseinanderzusetzen.

BR: Jetzt sagen viele: Der Mann war ja schon mal vorbestraft, er saß im Gefängnis, er hat schon mal vergewaltigt. Dennoch haben vier Ärzte ein Gutachten unterschrieben und gesagt, dass man kann seine Haftbedingungen erleichtern und ihm einen offenen Vollzug geben kann. Wie kann das passieren?

Stevens: Das fragen sich gerade alle. Es ist extrem schwierig, jemandem in den Kopf zu gucken. Gleichzeitig verbietet das Bundesverfassungsgericht, Menschen, die einmal eine schwere Verfehlung begangen haben, für immer wegzusperren. Jeder bekommt eine zweite Chance. Doch es ist auch klar: Wenn diese auch vertan wird, steht die Sicherungsverwahrung im Raum.

BR: Wie leicht ist es für so einen Menschen, Ärzte und Psychiater zu täuschen?

Stevens: Meiner Erfahrung nach ist das extrem schwer geworden. Ich bin seit zehn Jahren ausschließlich im Bereich Sexualstrafrecht tätig. Man ist vorsichtig geworden. Schon der kleinste, leiseste Zweifel führt dazu, dass jemand keine Lockerung bekommt. Der Großteil der Leute, die möglicherweise geheilt sein könnten, wird gar nicht für eine Lockerung in Betracht gezogen. Das ist tatsächlich die Praxis. Hier hat sie wirklich auf schändliche Art und Weise versagt. Es ist auch für die Kollegen von der Staatsanwaltschaft nicht nachvollziehbar, wie die Ärzte sich dermaßen irren konnten. Den einzigen Trost, den man in solchen Fällen haben kann, ist: In diesem Fall ist die Chance darauf, dass dieser Mann jemals wieder rauskommt, gleich null.

BR: Das hilft natürlich dem elfjährigen Mädchen und seinen Eltern wenig.

Stevens: Absolut richtig. Man müsste vor allem im forensischen Bereich noch viel mehr forschen, viel mehr Mittel hineinstecken. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, wenn allein Psychiater solch wichtige Entscheidungen treffen. Grundsätzlich muss man sich vergegenwärtigen: Ein Psychiater ist in erster Linie ein Arzt und kein Psychologe, oder jemand, der sich tiefergreifend mit der Psyche des Menschen auseinandergesetzt hat. Ich meine, da müsste noch viel mehr in die Neurologie investiert werden, ebenso in die Psychiatrie und Psychologie. Da ist der Gesetzgeber gefragt.

BR: Man fragt sich jetzt, wie unwohl fühlen sich die Ärzte in ihrer Haut, die das damals unterschrieben haben. Haben Sie sich schon mal mit einem Arzt oder einem Psychiater unterhalten, der ein falsches Gutachten ausgestellt hat?

Stevens: Ja, habe ich tatsächlich. Das geht denen genauso nahe, wie es einem Richter nahegehen würde, wenn er jemanden freispricht, der danach eine schwere Straftat begeht. Wenn sich Menschen irren, machen sie das nicht mit Absicht. Es wird sicherlich auch zu entsprechenden Konsequenzen führen. Deutschlandweit dürfte es nach diesem Fall noch schwieriger werden, für im Maßregelvollzug Einsitzende eine positive Begutachtung kommen.