Fall vor Gericht: Schmerzensgeld bei Biss durch eigenen Hund?

Auslöser der Kontroverse waren zwei unangeleinte Hunde, die damals an der Isar in Landshut ins Raufen gekommen waren. Die Halterin von einem der Hunde war dabei verletzt worden. Sie verlangte Schadensersatz in Höhe von 10.000 Euro und zusätzlich Schmerzensgeld vom anderen Halter. Angeblich hätte der andere Hund – eine englische Bulldogge – die Frau beim Versuch gebissen, die beiden Hunde auseinanderzubringen.

Frau angeblich vom eigenen Hund gebissen

Zeugen sagten jedoch aus, dass die Frau vom eigenen Hund gebissen worden sei, dessen Maul sogar blutverschmiert gewesen sei. Somit wurde die Klage vom Landgericht Landshut abgewiesen. Gegen diese Entscheidung der Erstinstanz hatte die Klägerin Einspruch eingelegt.

Das Oberlandesgericht in München muss sich jetzt - nach zwei Verhandlungstagen im August und November - noch einmal mit dem Fall befassen und über die Frage entscheiden: "Ist Schmerzensgeld bei einem Hundebiss durch den eigenen Hund möglich?"